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Венгрия удивилась переброске украинских войск к границе
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Венгрия прокомментировала сообщения о переброске войск Украины к границе 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска в венгерской границе.
Как отметил министр, Венгрия находится в недоумении в связи с данной информацией, передаёт РИА Новости.
«Это довольно необычно, что они переводят свои войска к границе страны — члена НАТО. Какой в этом смысл — надо спросить их, я не знаю ответа», — сказал он.
Ранее в сети была опубликована запись, на которой видно, как движется военная техника Украины. Сообщалось, что украинские военные направляются в сторону Закарпатья.
При этом в Киеве заявляли о планах восстановить военную часть в Закарпатской области.
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