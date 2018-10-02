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Украинский митрополит сделал резкое заявление
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Украинский митрополит призвал не лечить инвалидов 

Рамблер + ещё 8 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Болезни распространяют американцы, а инвалидов не следует лечить, заявил сайту «Украина.ру» наместник Киево-Печерской лавры.
По словам митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, история человечества подходит к концу, о чем свидетельствует обилие природных катаклизмов и болезней.
При этом причиной большого количества последних священник УПЦ назвал то, что их создают и распространяют с помощью комаров и других животных в американских лабораториях на территории бывшего Советского Союза.
Настоятель Киево-Печерской лавры отметил, что лишь на Украине таких лабораторий 13: четыре — в Киеве, три — во Львове, по одной — в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Тернополе и Ужгороде.
Кроме того, митрополит Павел заявил, что сейчас люди «убивают такое, что приносит пользу, а спасают калек».
«Дают возможность быть овощами», — объяснил священнослужитель.
По его словам, инвалиды «должны были, по-видимому, давно умереть», однако живут в посланных богом мучениях, «чтобы мы видели свои страдания в будущем».
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