Украинский митрополит сделал резкое заявление

Украинский митрополит призвал не лечить инвалидов

Болезни распространяют американцы, а инвалидов не следует лечить, заявил сайту «Украина.ру» наместник Киево-Печерской лавры.

По словам митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, история человечества подходит к концу, о чем свидетельствует обилие природных катаклизмов и болезней.

При этом причиной большого количества последних священник УПЦ назвал то, что их создают и распространяют с помощью комаров и других животных в американских лабораториях на территории бывшего Советского Союза.

Настоятель Киево-Печерской лавры отметил, что лишь на Украине таких лабораторий 13: четыре — в Киеве, три — во Львове, по одной — в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Тернополе и Ужгороде.

Кроме того, митрополит Павел заявил, что сейчас люди «убивают такое, что приносит пользу, а спасают калек».

«Дают возможность быть овощами», — объяснил священнослужитель.

По его словам, инвалиды «должны были, по-видимому, давно умереть», однако живут в посланных богом мучениях, «чтобы мы видели свои страдания в будущем».