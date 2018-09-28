Ещё
На Украине пожаловались на проблемы с визами в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине пожаловались на проблемы с получением виз в Европу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы, получившие грант от компании Apple и итальянской академии, долгое время не могут получить визы для обучения в Неаполе, в то время как российские участники программы оформили визы в течение двух дней, сообщил украинский радиоведущий Александр Сказкин.
Сказкин написал в Facebook, что из-за бюрократизма в итальянском консульстве семи украинским получателям гранта уже десять дней не выдают национальные визы категории D, необходимые для обучения на Апеннинах.
При этом россияне получили такую же визу за два дня.
«И оно не удивительно — у них же нет безвиза, им нужнее», — иронизирует радиоведущий.
Он также задался вопросом: «Итальянцы не любят украинцев?».
При этом в комментариях некоторые пользователи пошутили о «пользе» безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.
В декабре 2017 года ЕС выдвигал требования по сохранению безвиза для украинцев.
Отметим, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко был лишен звания почетного гражданина итальянской Вероны.
Объясняя нынешнее решение, председатель «Ассоциации Венето — Россия» Лучано Сандона, которая была инициатором данного шага, заявил, что это стало актом справедливости в отношении «как минимум противоречивого персонажа, который не заслужил почетного гражданства Вероны, одного из самых красивых и важных городов Италии».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко получил от Волкера декларацию о непризнании Крыма «Дом Авакова» облили «кровью» Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В петербургском кафе сварились заживо двое россиян28
Путин изумил президента Финляндии244
Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала80
Россиянин нашел «Ликвидатор»11
Москву ждет испытание водой1
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
00:27
Сердюков пожалел денег на взорванного в Чечне генерала
Общество
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение