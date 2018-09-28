«Дом Авакова» облили «кровью»

Украинские радикалы пришли к базе МВД Украины , где, предположительно, проживает глава ведомства Арсен Аваков , и облили забор вокруг здания веществом, похожим на кровь, сообщают СМИ.

Неонацисты и автомайдановцы также оставили на заборе надписи с призывом расследовать нападения на активистов, зажгли файеры, передает «Радио Свобода»

Правоохранители радикалам не мешали, но и на звонок в дверь объекта МВД не отреагировали.

Также радикалы заявили, что «ждать гостей» теперь следует генпрокурору Украины Юрию Луценко

Напомним, Аваков стал третьим в рейтинге самых влиятельных людей Украины.