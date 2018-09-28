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«Дом Авакова» облили «кровью»
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«Дом Авакова» облили «кровью» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские радикалы пришли к базе МВД Украины, где, предположительно, проживает глава ведомства Арсен Аваков, и облили забор вокруг здания веществом, похожим на кровь, сообщают СМИ.
Неонацисты и автомайдановцы также оставили на заборе надписи с призывом расследовать нападения на активистов, зажгли файеры, передает «Радио Свобода».
Правоохранители радикалам не мешали, но и на звонок в дверь объекта МВД не отреагировали.
Также радикалы заявили, что «ждать гостей» теперь следует генпрокурору Украины Юрию Луценко.
Напомним, Аваков стал третьим в рейтинге самых влиятельных людей Украины.
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