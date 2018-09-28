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На Украине заявили о проблемах с визами в Италию
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«А в России — за два дня»: на Украине заявили о проблемах с визами в Италию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости
Группа украинцев, получившая грант от Apple и итальянской академии, не может получить визы для обучения в Неаполе, в то время как для участников программы в России визы оформили в течение двух дней, об этом в Facebook сообщил украинский радиоведущий Александр Сказкин.
По его словам, семи получателям гранта из-за бюрократизма в итальянском консульстве уже десять дней не выдают национальные визы категории D, необходимые для обучения на Апеннинах.
"Итальянцы не любят украинцев?", — задался вопросом Сказкин.
При этом некоторые пользователи в комментариях к посту скептически высказались о "пользе" безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
Украинские граждане с 11 июня 2017 года могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода украинцы получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.
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