Главред (Украина): Украина либо вступит в НАТО, либо в Россию — областями

Главред, ориентирующийся на пропаганду идей нынешних украинских властей, всеми силами тянущих НАТО, Автор, ориентирующийся на пропаганду идей нынешних украинских властей, всеми силами тянущих Украину Евросоюз и разрывающих связи с Россией , утверждает, что «сохранение украинской государственности зависит от вступления Украины в Севератлантический альянс». Правда, при этом он вынужден заметить, что далеко не всем украинцам такая перспектива приходится по душе.

«Это Украине определять свой путь — хочет она вступать в НАТО или нет», — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — одним из наиболее одиозных оппонентов евроатлантической интеграции нашей страны.

Столтенберг напомнил, что 29 стран-союзников и Украина будут решать, готова ли Украина, отвечает ли она стандартам НАТО. Казалось бы — идеальная формула, никакой России в ней не просматривается, как не просматривалось никакой России в принятии в НАТО Польши или Латвии . Однако и без учета мнения Кремля препятствий — хоть отбавляй.

Самые серьезные проблемы — в настроениях в самом украинском обществе. До нападения России на Украину на приверженность большинства украинцев идее евроатлантической интеграции можно было не рассчитывать. Если в вопросе европейской интеграции побеждал даже не телевизор, а холодильник — многие понимали, что в Евросоюзе жить лучше, чем в союзе с Москвой, то в своем отношении к евроатлантической интеграции среднестатистический украинец мало отличался от среднестатистического россиянина, оставался все тем же дремучим «совком», поклонником «талантов» Путина.

Война изменила настроения большого количества людей — но даже сейчас их все еще недостаточно, чтобы рассчитывать на успех референдума о вступлении в НАТО. Более того, как только ситуация на фронте успокаивается, уходит из приоритетных новостей, количество сторонников НАТО в нашей стране начинает уменьшаться.

Парадокс в том, что пока Россия оккупирует нашу территорию, мы можем рассчитывать на поддержку идеи евроатлантической интеграции хотя бы половиной населения, но не можем рассчитывать на вступление в НАТО. Если Россия уйдет, наши шансы на вступление сразу же увеличатся — но количество сторонников вступления уменьшится. Думать на перспективу украинское общество так и не научилось.

Непросто будет рассчитывать и на понимание всех стран-союзников. Все же при предыдущих волнах расширения Россия еще не имела такого влияния в Европе и она будет делать все возможное, чтобы затормозить украинскую евроатлантическую интеграцию с помощью своих «симпатизантов».

Но еще большее значение имеет влияние двусторонних конфликтов Украины со странами-членами НАТО, их последствия мы зачастую просто недооцениваем. Самая яркая иллюстрация такой недооценки — ситуация с принятием в НАТО Македонии, которая была готова к этому много лет назад. Греция, которая возражала против конституционного имени Македонии, заблокировала ее принятие в НАТО прямо на саммите альянса. И только сейчас, когда Скопье и Афины близки к компромиссу, появилась возможность вернуться к принятию Македонии в НАТО — при этом небольшая балканская страна столкнулась еще и с противодействием из Москвы.

Этот опыт нужно учесть, тем более, что от вступления в НАТО зависит сохранение украинской государственности как таковой. Если мы хотим этого сохранения, нам нужно соответствовать стандартам НАТО, переубедить украинское общество и добиться компромисса с соседями-членами НАТО. Альтернатива проста — вступление в Россию областями.