Ещё
СБУ расследует выдачу венгерских паспортов украинцам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Луценко сообщил о возбуждении дела из-за выдачи венгерских паспортов украинцам 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».
«Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие. Мы ведём процессуальный надзор», — заявил Луценко.
По его словам, украинская конституция запрещает получение двойного гражданства.
«Тут двух толкований быть не может, если есть доказательства двойного гражданства — это должно наказываться», — сказал Луценко.
Он добавил, что если во время расследования СБУ установит факт получения двойного гражданства со стороны любых лиц — «мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих», то их лишат украинского гражданства.
19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегово в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.
RT на русском: последние новости
Посол Украины в Польше прокомментировал критику польских властей из-за его заявлений В России ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Азовском море В Крыму прокомментировали угрозы от делегации Украины в ООН
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-20 погубила поразительная случайность412
На Бузову подают заявление в полицию28
Боширов оказался не Бошировым253
Подмосковье погрузилось во тьму12
Пока вы спали: Россию попросили остановить68
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Максакова тайно вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по Ил-20
В мире Армия
10:12
Подмосковье погрузилось во тьму
Происшествия Другое
02:38
На Бузову подают заявление в полицию
Шоу-бизнес
08:39
Боширову придумали имя из анекдота
Политика Общество
03:10
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
Общество Политика
00:39
Ил-20 погубила поразительная случайность
Армия Происшествия
03:30
Пока вы спали: Россию попросили остановить
Общество
00:10
В сети появилось видео сгибающегося телефона
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение