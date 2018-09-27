СБУ расследует выдачу венгерских паспортов украинцам

Луценко сообщил о возбуждении дела из-за выдачи венгерских паспортов украинцам

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинским гражданам в Берегове возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляцию которого вёл телеканал «Прямой».

«Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие. Мы ведём процессуальный надзор», — заявил Луценко.

По его словам, украинская конституция запрещает получение двойного гражданства.

«Тут двух толкований быть не может, если есть доказательства двойного гражданства — это должно наказываться», — сказал Луценко.

Он добавил, что если во время расследования СБУ установит факт получения двойного гражданства со стороны любых лиц — «мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих», то их лишат украинского гражданства.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегово в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям.