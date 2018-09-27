Кредит недоверия: новые требования МВФ к Киеву

МВФ выдвинул Украине четыре новых условия для получения транша

Киеву нужно выполнить четыре условия МВФ , чтобы получить новый кредит. В первую очередь, заявили источники, знакомые с ситуацией, от властей Украины требуют поднять цены на газ почти на 25%. Кроме того, Киев должен провести антикоррупционную реформу, сбалансировать бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. Сейчас Украина не может выполнить эти требования.

Международный валютный фонд выдвинул четыре условия, которые Украина должна выполнить для получения нового кредита. О решении сообщают источники, близкие к переговорам между Киевом и МВФ.

В первую очередь, речь идет о дальнейшем увеличении Киевом потребительских цен на газ — до 23%.

Кроме того, от Украины требуют проведения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и реорганизации Государственной фискальной службы. Как сообщает ФАН со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда», киевские власти не в состоянии выполнить выставленные МВФ требования.

Из-за этого Киев вынужден договариваться с МВФ о выдаче кредита в размере $5-6 млрд на крайне короткий срок — 12-15 месяцев. При этом переговоры с Украиной будут проходить в условиях крайне низкого доверия к этой стране, и от Киева потребуют выполнить взятые на себя обязательства перед тем, как передать деньги.

Сейчас программа финпомощи Украине предполагает, что Киеву выдадут $17,5 млрд, из которых украинские власти получили пока лишь $8,7 млрд По словам источников, стороны обсуждали закрытие старой программы и открытие новой — на сумму порядка $10 млрд

Напомним, что последний транш в размере $1 млрд был перечислен Украине от МВФ в середине весны 2017 года. После этого финансовые вливания прервались, потому что Киев не выполнил все требования Фонда. Хотя в 2018 году Украина приняла закон о создании Антикоррупционного суда, выполнив одно из требований, камнями преткновения стали цены на газ и снижение бюджетного дефицита.

Андрей Коболев. С 1 октября тарифы на голубое топливо должны вырасти на 23%, и в дальнейшем лишь продолжат расти, заявил ранее глава украинского «Нафтогаза»

«Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — подчеркнул глава корпорации.

Согласно прогнозу Национального банка Украины, в 2018 году рост цен на газ составит 25%, а в 2019 году — еще на 15%.

Непростая ситуация сложилась и с бюджетом страны — в 2018 году дефицит украинской казны составил 2,6% ВВП, что на пару процентных пунктов выше установленной МВФ планки. В следующем же году украинцев ждут повышенные выплаты по госдолгу.

Кабмин Украины подготовил ранее проект бюджета на 2019 год, по которому доходы составят 1,08 трлн гривен, расходы — 1,09 трлн, предельный размер дефицита — 89,99 млрд гривен или 2,3% ВВП. Такое положение дел в целом устраивает МВФ, но загвоздка в том, что бюджет Верховная рада должна принять ближе к концу года, и в фонде опасаются, что, если выдать деньги сейчас, то нардепы и правительство затем скорректируют параметры в сторону увеличения расходов и дефицита.

Новый транш Украине необходим как воздух — чтобы гасить накопившиеся долги. В противном случае Петру Порошенко придется начать тратить либо золотовалютные резервы, либо же пытаться наращивать расходы бюджета на долги за счет других его статей — а там двигаться попросту некуда.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее неоднократно говорил, что без кредита МВФ страну ждет дефолт.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — заявил Гройсман.

Он добавил, что украинская экономика растет, но долг Киева столь огромен, что выплатить его самостоятельно они не в состоянии.

«Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — подытожил глава правительства.

В конце июня депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что до конца 2018 года перед Киеву необходимо вернуть $12,5 млрд госдолга, в 2019 году — $12,1 млрд, а до конца 2020 года расплатиться с долгами на сумму еще в $10,2 млрд Поэтому принимать новые транши от Евросоюза и МВФ для Украины «подобно смерти».

Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд Он констатировал, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах.

«Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — подчеркнул нардеп, призывая Киев не действовать в интересах Международного валютного фонда, а объявить на Украине дефолт.

Это единственный способ спасти страну, уверен Рабинович.