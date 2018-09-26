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Названо условие быстрого прекращения войны в Донбассе
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Названо условие быстрого прекращения войны в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины можно было бы прекратить очень быстро при наличии политической воли. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
«Этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть, если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет», — отметил он.
Хуг отметил, что жители Донбасса разочарованы тем, что противостояние продолжается и не считают конфликт «своим».
«Мирные граждане по обе стороны линии соприкосновения неоднократно говорили нам, что это не их конфликт и что они лишь хотят, чтобы он прекратился», — рассказал он.
По его словам, за четыре года работы СММ ОБСЕ на Украине не было ни одного дня, когда бы сотрудники миссии не зафиксировали нарушения режима прекращения огня.
«Я собственно и согласился на эту работу в надежде облегчить страдания гражданского населения. Если бы те, кто принимает решения, руководствовались интересами мирного населения, конфликт бы давно прекратился», — подчеркнул Хуг 
Он сообщил, что покинет свой пост 31 октября.
«ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост», — объяснил он.
Комментировать вопрос о своем преемнике он отказался.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.
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