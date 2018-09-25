Сервер украинской армии защитили паролем «123456»

СМИ: Система управления войсками ВСУ защищена примитивными паролями

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) в качестве паролей доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками «Днипро» были установлены пароли «admin» и «123456».

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на журналиста Александра Дубинского . Он отметил, что это «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».

Журналист располагает документами, согласно которым в мае 2018 года во время настройки и тестирования сетей автоматизированной системы управления войсками «Днипро» специалист по базам данных Дмитрий Власюк выявил, что на многих серверах и коммутаторах с IP-адресами доступ происходит по стандартному логину и паролю.

Он сообщил об этом оперативному дежурному, но его обращение было проигнорировано и пароли не были изменены. После этого он позвонил на горячую линию СБУ . По данным журналиста, такая же ситуация была обнаружена 25 мая 2018 года на почтовых серверах ВСУ.

По словам журналиста, за несколько месяцев пароли так и не были изменены из-за бюрократических проволочек.