СБУ вывезла бывшего министра ДНР на Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) помогли бывшему министру агропромышленной политики и продовольствия самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) перебраться на подконтрольную Киеву территорию Украины . Об этом во вторник, 25 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.

Утверждается, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям (так на Украине называют сторонников ДНР). В составе «Индустриального оплота Донбасса» (корпорация, учредителем которой являлся аграрный фонд ДНР) он занимался поставкой удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, а также обеспечивал закупку зерна и продукции сельского хозяйства. Затем он по предложению бывшего главы республики Александра Захарченко возглавил министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

«Злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирования фейкового ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя"», — заявили в СБУ.

Позже у министра произошел конфликт с Захарченко. «На почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был арестован своими же соратниками», — сообщила пресс-служба СБУ.

Сейчас экс-министр, по информации украинских спецслужб, «сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности России к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушение инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности».

СБУ не называет имя мужчины, однако источники LIGA.net и « Украинской правды » утверждают, что речь идет об Алию Камара, который занимал пост министра агропромышленной политики и продовольствия республики в конце 2014 года. В декабре того же года он был задержан и помещен в следственный изолятор Донецка.

В августе СБУ отчиталась о «эвакуации» на Украину экс-исполняющего обязанности министра культуры и туризма ДНР Юрия Лекстутеса. Утверждалось, что в 2014 году он должен был возглавить ДНР после свержения руководителя республики Александра Захарченко — с таким предложением к нему якобы обратился сотрудник российской военной разведки. Планы в жизнь не воплотились, а в декабре 2014 года Лекстутес был арестован в Донецке.