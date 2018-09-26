Зачем болтун Ющенко подал голос

Болтун вчерашних дней: Зачем Ющенко подал голос

В шквале украинской внутриполитической дискуссии внезапно напомнил о себе соавтор и выгодополучатель первого Майдана Виктор Ющенко . Человек, пришедший к власти на волне национал-обожания и бесславно закончивший своё президентство на политической помойке, сравнил жителей Донбасса с нацифицированными жителями гитлеровского Рейха

В эфире телеканала 112 Ющенко заявил, что население Донбасса недостойно участвовать в демократических выборах.

«Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской? А почему в 1946 году не проводили выборы, Гитлера уже не было?» — вопрошает Ющенко.

А потому, по его мнению, что сознание донбассцев нещадно деформировано — надо полагать, относительно долгим пребыванием вне юрисдикции евромайданного Киева.

Заявление смелое, я бы даже сказал, наглое. Начнём с того, что в 2014 году жители Донбасса (как и многих других русскоязычных городов Украины ) восстали против антидемократического госпереворота, ударной силой которого являлись именно неонацисты и прочие ультраправые. Одновременно, между ультранационалистами и самим Ющенко вполне можно поставить знак равенства, поскольку эти же силы, поддержавшие евромайдан, активно участвовали и в «оранжевой революции», приведшей к власти самого Ющенко в результате антиконституционного «третьего тура» выборов.

Именно при Ющенко ультранационалистическая пропаганда стала осмысленной государственной политикой, именно Ющенко присвоил звание «Герой Украины» гитлеровским прихвостням Бандере и Шухевичу, именно он, по сути легализовав ультраправые движения, содействовал росту их политического влияния. И, наконец, именно при Ющенко последовательно реализовывались принципы разрыва кооперационных связей с Россией, которые подрывали основу экономического благополучия промышленно развитых русскоязычных регионов Украины, поставив их жителей перед необходимостью жёсткого политического выбора.

Ющенко сравнивает население Донбасса с нацифицированными немцами после Второй Мировой войны, однако истинные неонацисты безнаказанно действуют сейчас как раз на территории постмайданной Украины. Например, на днях во Львове вооружённые ножами и молотками неонацисты напали на представителей левого движения «Черный стяг» и нанесли тяжёлые ножевые ранения четырём из них. Буквально в тот же день и в том же Львове представители столь милой сердцу Ющенко патриотической общественности презентовали книгу «Украинские викинги: украинцы в дивизии СС "Викинг"» — восторженное повествование о службе националистов в эсэсовском подразделении. В которое, по словам автора книги Романа Пономаренко, брали «только наилучших» представителей украинского народа. И в эти же дни на берегу Азовского моря современные эсэсовцы из полка «Азов» устраивают мистерию в нацистском стиле, посвящённую погибшим бойцам своего подразделения: факелы, щиты, языческие ритуалы.

Параллельно с презентацией хвалебной книги об эсэсовцах, национал-патриоты жгут книги неугодных им авторов. Так в Хмельницком штурмовики ультраправой группировки «Феникс» ворвались в книжный магазин, где торговали книгами убитого националистами Олеся Бузины, после чего публично эти книги сожгли — прямая отсылка геббельсовской практике сожжения творений негодных авторов. Но и те, кто далёк от оппозиционной деятельности, не могут чувствовать в безопасности: в воскресенье, 24 сентября члены ультраправого «Нацкорпуса» заблокировали в Харькове ночной клуб «Плазма», вынудив хозяина заведения объявить о его поспешной продаже. «Владелец пообещал вывезти свое имущество и продать помещение», — с гордостью сообщили в «Нацкорпусе». Такова хроника событий всего лишь нескольких дней на постмайданной Украине.

Эти узнаваемые методы наведения «национального порядка» отлично в истории известны, а в случае семьи господина Ющенко, наверное, знакомы и лично. В поговорку вошли слова Виктора Ющенко о том, что его отец в концлагере пристрастился к «хорошему кофе». Исследователи тщательно отследили путь Ющенко-старшего по фашистским «лагерям смерти», откуда тот каким-то чудом постоянно выходил живым, и заподозрили, что он просто работал провокатором на службе у лагерного начальства. Возможно, именно потому для Ющенко-младшего та сторона конфликта исторически оказалась ближе, чем люди, которые сражаются с современных фашизмом, но факт остаётся фактом:

1. Именно на подконтрольной евромайдану Украине неонацистские группировки имеют свободу действий и действуют абсолютно открыто;

2. Именно на «той» Украине ультраправые безнаказанно пропагандируют ксенофобию, расизм, терроризируют несогласных, позволяют себе многочисленные антисемитские и русофобские выходки;

3. Если господин Ющенко этого не замечает, то он либо слеп, либо глуп, либо сознательно лжёт. Автор статьи склоняется к последнему варианту ответа.

Существует, правда, ещё предположение, что своим голословным, но громким заявлением господин Ющенко решил напомнить окружающим о себе в канун президентских выборов. Однако, в таком случае, попытку следует признать неудачной. Даже истинные герои вчерашних дней мало кому нужны в этом быстро меняющемся мире. Не говоря уже о самых обычных болтунах.