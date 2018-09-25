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Озвучена позиция США на выборах президента Украины
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Волкер рассказал о позиции США на выборах президента Украины 

Украина.ру + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Twitter
Соединенные Штаты не будут поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента Украины.
Об этом заявил 24 сентября специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «РИА Новости».
«США не могут и не должны персонализировать политику выборов в демократической стране. Мы должны объяснять, каких ценностей и принципов мы придерживаемся, и доводить их последовательно до всех лично и публично», — сказал Волкер.
Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Согласно данным соцопросов, возглавляет президентский рейтинг лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Примечательно, что каждый шестой житель Украины хочет восстановления связей с Москвой и симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Такой вывод в эфире «Обозреватель-ТВ» озвучил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.
По его словам, согласно результатам соцопросов, примерно 16% жителей Украины имеют пророссийские настроения и положительно относятся к главе РФ.
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