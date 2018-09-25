Озвучена позиция США на выборах президента Украины

Волкер рассказал о позиции США на выборах президента Украины

«США не могут и не должны персонализировать политику выборов в демократической стране. Мы должны объяснять, каких ценностей и принципов мы придерживаемся, и доводить их последовательно до всех лично и публично», — сказал Волкер.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Согласно данным соцопросов, возглавляет президентский рейтинг лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Примечательно, что каждый шестой житель Украины хочет восстановления связей с Москвой и симпатизирует президенту России Владимиру Путину . Такой вывод в эфире «Обозреватель-ТВ» озвучил руководитель украинской социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

По его словам, согласно результатам соцопросов, примерно 16% жителей Украины имеют пророссийские настроения и положительно относятся к главе РФ.