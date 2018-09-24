У «тайного» плана по Донбассу оказалось двойное дно

У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

Украины Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Павел Климкин . По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве?

Украина вместе с группой западных стран подготовила для Совбеза ООН проект резолюции по урегулированию в Донбассе. Как рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, это «тайный» план из трех основных пунктов, первый из которых предусматривает ввод в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики международных миротворцев. Причем «голубые каски» должны попасть в зону конфликта, а не «сидеть вдоль линии соприкосновения».

Согласно второму пункту, за безопасность и «реальное разоружение» донецких ополченцев будут отвечать некие полицейские силы. Последний компонент «тайного» плана — создание международной администрации вместо властных структур в зоне конфликта. Два последних пункта Климкин считает «мегапринципиальными вопросами».

По его словам, проект резолюции давно готов и не выносится на рассмотрение Совбеза ООН с целью не позволить России «сделать компромисс, который помешал бы реальной деоккупации». Россия, как один из постоянных членов Совбеза ООН, обладает правом вето и может в одиночку заблокировать подобный план, если он будет вынесен на обсуждение.

Как известно, президент России Владимир Путин поддерживает идею отправки миротворческой миссии на Украину, но только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ . Киев же изначально настаивал на том, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Таким образом, в раскрытом Климкиным плане изложены пункты, которые не устроят ни Москву, ни тем более Донецк и Луганск. Также не стоит забывать о весьма сомнительной репутации «голубых касок», представители которых неоднократно были замешаны в многочисленных изнасилованиях и растлениях детей в зонах конфликтов. Многими экспертами вообще ставится под сомнение способность миротворцев ООН предотвращать убийства мирных жителей.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не увидел в проекте ничего нового. Он подчеркнул, что сами по себе Минские соглашения не могут привести к желаемому результату, поэтому Россия выдвигала идею о миротворцах в Донбассе в качестве инструмента для прекращения боевых действий и купирования конфликта.

В то же время, подчеркнул он, в проекте присутствуют моменты, которые ранее были отвергнуты Россией и представителями ДНР и ЛНР. Это прежде всего касается предложения разместить «голубые каски» на всей территории донецких республик, то есть оккупации с их помощью Донбасса Украиной.

«С одной стороны, предусматривается размещение миротворцев по всему Донбассу, с другой — разоружение военных формирований и всех властных вертикалей, которые были выстроены там за последние четыре года. Это противоречит самим Минским соглашениям, поскольку в них довольно расплывчато, но все-таки предполагается интеграция этих структур во властные структуры Украины, в том числе и парламента», — пояснил Безпалько газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что документ подготавливался с целью не разрешить конфликт, а «скорее, осуществить определенного рода дипломатическую провокацию, вызывать резкую реакцию России и возможное ветирование этого проекта в Совбезе ООН, и соответственно, представить президента Украины Петра Порошенко одним из самых выдающихся патриотов, борцом против сепаратистского Донбасса, сторонником единства в украинском государстве, создать мощную бесплатную рекламную кампанию». До президентских выборов на Украине остается полгода, они намечены на 31 марта 2019 года.

«Сама по себе идея размещения миротворцев и все связанные с ней противоречия давным-давно обсуждались и были оставлены в сторону в виду полного противоречия сторон. На мой взгляд, это просто предвыборный пиар», — уверен Богдан Безпалько.

«Это никогда не будет работать», — сказал Чепа в беседе с RT.

Парламентарий напомнил о позиции Москвы по этому вопросу, которая заключается в ограничении полномочий миротворцев только линией соприкосновения сторон. «Что значит „новые полицейские силы в регионе“? Необходимость их абсолютно непонятна», — заключил Чепа.