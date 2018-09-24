Украина обвинила РФ в «опасных инцидентах»

Российский корабль создал опасный инцидент в Керченском проливе, а истребитель создал предпосылки к нему, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в соцсети «Фейсбук».

Вечером 20 сентября разведывательный корабль «Приазовье» российского ВМФ якобы «чрезмерно» сблизился с украинскими судами, чем создал «крайне» опасную ситуацию, а также нарушил международные правила.

На следующий день базирующийся в Крыму российский истребитель Су-27 создал «предпосылки» к аварийной ситуации, опасно сблизившись с военно-транспортным самолетом Ан-26 украинских ВМС.

«Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером», — объяснили в пресс-службе присутствие кораблей в Керченском проливе и самолета над ним.