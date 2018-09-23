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Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен
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На Украине отключили второй энергоблок Запорожской АЭС 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэнергоугля.
Отмечается, что отключение было необходимо для устранения дефекта на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.
Уточняется, что включение энергоблока запланировано на 28 сентября.
«В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся три энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2730 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», — указывают в ведомстве.
По данным министерства, радиационный фон в районе АЭС не превышает нормы.
8 сентября на Украине от сети отключили первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в связи с проведением планового ремонта.
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