На Украине испугались детектива Устиновой и энциклопедии для мальчиков

Украина запретила ввоз на свою территорию еще пять книг из России

Гостелекомрадио Украины разместил список запрещенных к ввозу в страну книг, в которых, по мнению комитета, «присутствуют признаки антиукраинской пропаганды», а также «фальсифицируется история».

В них попали пять российских книг, среди которых детективы писательниц Татьяны Устиновой Дарьи Дезомбре . Они были запрещены из-за якобы «героизации силовых структур страны-агрессора».

Кроме того, под санкции попала книга «Все, что должен знать каждый образованный мальчик». В ней ведомство обнаружило навязывание идей «русского мира», а также некую пропаганду доктрины с идеей объединения народов вокруг государства-агрессора.

«Большая книга нумерологии» А. Александрова была запрещена так как, по данным комитета, в ней автор фальсифицирует историю Украины.