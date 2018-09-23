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На Украине испугались детектива Устиновой
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На Украине испугались детектива Устиновой и энциклопедии для мальчиков 

ТК «Звезда» + ещё 8 23 сентября 2018
Фото: Pixabay
Украина запретила ввоз на свою территорию еще пять книг из России.
Гостелекомрадио Украины разместил список запрещенных к ввозу в страну книг, в которых, по мнению комитета, «присутствуют признаки антиукраинской пропаганды», а также «фальсифицируется история».
В них попали пять российских книг, среди которых детективы писательниц Татьяны Устиновой и Дарьи Дезомбре. Они были запрещены из-за якобы «героизации силовых структур страны-агрессора».
Кроме того, под санкции попала книга «Все, что должен знать каждый образованный мальчик». В ней ведомство обнаружило навязывание идей «русского мира», а также некую пропаганду доктрины с идеей объединения народов вокруг государства-агрессора.
«Большая книга нумерологии» А. Александрова была запрещена так как, по данным комитета, в ней автор фальсифицирует историю Украины.
Еще одно произведение — «Головастик и святые» Андрея Филимонова — не будет продаваться в стране из-за наличия в ней ругательств и «оскорбительных высказываний в русском стиле пропаганды в адрес украинской».
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