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Победы Украины оказались фейком
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Победы ВСУ оказались газетной уткой 

Вести.Ru 1 час назад
В провозглашенной Луганской народной республике опровергли сообщения ряда украинских СМИ о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли под свой контроль хутор Вольный в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области.
Как заявил в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики не занимали никаких новых территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
Сообщения украинских СМИ об очередных "победах" ВСУ он назвал лживыми, и напомнил, что 2 июля текущего года украинское командование уже заявляло о захвате населенного пункта Золотое-4. Марочко подчеркнул, что подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а населенный пункт Золотое-4 находится под контролем ВСУ с 2014 года.
Как указал представитель ЛНР, накануне появления заявлений в украинской прессе народная милиция республики выступила с предупреждением о готовящейся информационной провокации со стороны ВСУ в преддверии выступления президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН. Оно запланировано на 26 сентября. В этой связи Марочко призвал украинские СМИ не распространять "непроверенную информацию", пишет РИА Новости.
Официальный представитель республики предположил, что заявления о "выдуманных победах над мирным населением" делаются для того, чтобы командование ВСУ получило очередные "награды и привилегии". Он еще раз подчеркнул, что части народной милиции ЛНР находятся на ранее занимаемых позициях, "ведут плановую боевую подготовку и надежно защищают свою территорию".
"Ни о каком продвижении украинских террористов даже нет и речи", — заявил Марочко.
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