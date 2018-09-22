Победы Украины оказались фейком

Победы ВСУ оказались газетной уткой

В провозглашенной Луганской народной республике опровергли сообщения ряда украинских СМИ о том, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли под свой контроль хутор Вольный в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области.

Как заявил в субботу официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко , украинские силовики не занимали никаких новых территорий у линии соприкосновения в Донбассе.

Сообщения украинских СМИ об очередных "победах" ВСУ он назвал лживыми, и напомнил, что 2 июля текущего года украинское командование уже заявляло о захвате населенного пункта Золотое-4. Марочко подчеркнул, что подразделения народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях, а населенный пункт Золотое-4 находится под контролем ВСУ с 2014 года.

Как указал представитель ЛНР, накануне появления заявлений в украинской прессе народная милиция республики выступила с предупреждением о готовящейся информационной провокации со стороны ВСУ в преддверии выступления президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН . Оно запланировано на 26 сентября. В этой связи Марочко призвал украинские СМИ не распространять "непроверенную информацию", пишет РИА Новости

Официальный представитель республики предположил, что заявления о "выдуманных победах над мирным населением" делаются для того, чтобы командование ВСУ получило очередные "награды и привилегии". Он еще раз подчеркнул, что части народной милиции ЛНР находятся на ранее занимаемых позициях, "ведут плановую боевую подготовку и надежно защищают свою территорию".