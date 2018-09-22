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На Украине усомнились в отказе от русского языка
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Медведчук сказал, что окончательно расколет Украину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Мораторий на «русскоязычный культурный продукт» во Львове окончательно расколет Украину, заявил член партии «За Життя» («За жизнь»), лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.
Медведчук заявил в Twitter, что «мораторий нарушает права русскоязычного населения, противоречит международным нормам и конституции Украины».
Распространение такой практики на всю страну, как и предлагается в обращении к Верховной раде, «сделает невозможной реинтеграцию Донбасса и окончательно расколет Украину».
Напомним, в среду Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение, пошутила, что теперь украинские политики не смогут общаться, так как «всю жизнь на русском говорили и думали».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему не стоит удивляться решению Львовского областного совета ввести мораторий на русский язык.
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