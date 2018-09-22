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Порошенко решил раскрыть всю правду о Крыме
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Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины 

RT на русском + ещё 1 24 минуты назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в повестку 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН включен пункт «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины»
«Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в заявлении Порошенко на его странице в Facebook.
По его словам, «это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду» о Крыме и Донбассе.
Ранее Порошенко заявил, что поручил дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
RT на русском: последние новости
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