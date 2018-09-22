Порошенко решил раскрыть всю правду о Крыме

Порошенко: Генассамблея ООН рассмотрит вопрос неподконтрольных территорий Украины

«Во исполнение моего поручения успешно проведена работа о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в заявлении Порошенко на его странице в Facebook.

По его словам, «это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду» о Крыме и Донбассе.

Ранее Порошенко заявил, что поручил дипломатам распространить в качестве официального документа на Генассамблее ООН ноту о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.