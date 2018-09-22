Украина в ловушке: Порошенко развязал руки Путину

Украина попала в ловушку: как Порошенко развязал руки Путину (Главред, Украина)

Денонсировав Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной Россией , президент Порошенко сделал шаг по приведению юридической основы взаимных отношений к их реальному политическому содержанию. Ведь действительно — говорить о партнерстве двух государств, которые ведут в отношении друг друга военные действия, абсурд! Говорить об уважении территориальной целостности друг друга в то время, когда Россия аннексировала часть украинской территории и оккупировала другую часть — бессмысленно.

Поэтому денонсация многими — и украинцами, и россиянами — будет воспринята, как назревшее дело, которое нужно было осуществить давно. И уже неважно кем — Порошенко либо Путиным.

Приведение формальностей к реальному состоянию дел происходит и в других сферах, которые касаются отношений Украины и России. Так, например, происходит становление независимой украинской православной церкви и ее выход из-под российской юрисдикции.

Однако нужно иметь в виду, что здесь возникает и ловушка. Дело в том, что юридические договора все же, несмотря на разрушение их основ, в какой-то степени сохраняют свою роль ограничителей.

Полный отказ от договоров снимает ограничения для всех сторон и, в первую очередь, для стороны-агрессора, которая предпочитает «бить стекла». Теперь у нее нет вообще никаких табу.

Отношения между Россией и Украиной регулирует целая масса самых разных договоров — их десятки, скорее всего, их сотни. Отказ от основополагающего Договора может стать началом разрушения всей договорной канвы отношений двух стран. В результате может возникнуть ситуация, ущербная в первую очередь для Украины. Я уже читаю выводы российских кремлевских экспертов, которые говорят: «Порошенко развязал России руки!».

Да, Кремль не особенно заморачивался следованием международному праву до сих пор. Но теперь его не будут ограничивать никакие правовые пределы и необходимость оправдываться.

Между тем, в отношениях между Украиной и Россией сохраняется целый ряд не до конца определенных отношений, которые могут «взорваться» в любой момент. Я имею в виду, в частности, спорные вопросы, которые касаются акватории Азовского моря и Керченского пролива. В любой момент Москва может пойти здесь на жесткие шаги, оправдывая свои действия тем, что Киев отказался от регулирования отношений. Имитация права всегда разрушительна. Но и полный отказ от правовых регуляторов — не всегда лучший выход.