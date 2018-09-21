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Порошенко устроил вечеринку за $300 тысяч
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Стала известна стоимость закрытой вечеринки кондитерской корпорации Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: FEMEN
Журналисты портала "Следства. Инфо" подсчитали стоимость закрытой музыкальной вечеринки Roshen Music Fest, которая прошла под Киевом.
По оценкам журналистов, общая стоимость вечеринки составила более чем $300 тыс. Отмечается, что музыкальная часть Roshen Music Fest стоила не менее $200 тыс. В частности, выступление американской певицы LP стоило около $95 тыс., рассказали букинг-агенты, которых опросили журналисты. Агент украинского певца Monatik оценил выступление артиста на закрытом мероприятии в $30 тыс. в час.
За еду, напитки и обслуживание мероприятия обеспечила кейтеринговая компания Figaro, отмечают журналисты. Представители компании не назвали, сколько им заплатили за работу на вечеринке, однако считается, что они получили от $70 до $110 тыс.
Кондитерская корпорация Roshen принадлежит нынешнему президенту Украины Петру Порошенко.
Ранее сообщалось, что директор Roshen намерен продать фабрику в Липецке не меньше чем за $200 млн
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