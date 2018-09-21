Аваков публично проигнорировал Порошенко

20 сентября Порошенко выступил в Верховной раде Украины , где также присутствовали члены кабинета министров.

Как отмечает издание, когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Единственным, кто остался сидеть, стал Аваков.

Корреспондент издания также отметил, что в ходе всего выступления президента глава МВД не проявлял к ней особого интереса и разговаривал по телефону.

Ранее сообщалось, что Порошенко лишен почетного гражданства Вероны.