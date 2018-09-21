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Аваков публично проигнорировал Порошенко
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Аваков публично проигнорировал Порошенко 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал единственными из состава правительства страны, кто не встал со своего места в ходе выступления президента Петра Порошенко. Об этом сообщает "Главком".
20 сентября Порошенко выступил в Верховной раде Украины, где также присутствовали члены кабинета министров.
Как отмечает издание, когда Порошенко закончил произносить послание к парламенту, все члены правительства встали и приветствовали президента аплодисментами. Единственным, кто остался сидеть, стал Аваков.
Корреспондент издания также отметил, что в ходе всего выступления президента глава МВД не проявлял к ней особого интереса и разговаривал по телефону.
Ранее сообщалось, что Порошенко лишен почетного гражданства Вероны.
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