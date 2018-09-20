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Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны
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Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Муниципалитет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства, сообщил Sputnik Italia член городского совета Вероны Вито Коменчини.
"Решение об отмене вступает в силу немедленно, " — заявил Коменчини.
Порошенко получил звание почетного гражданина Вероны в 2016 году в знак признательности за возвращение Италии обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо.
Общая стоимость украденных в ноябре 2015 года картин составила около 20 миллионов евро. В начале мая следующего года шедевры были обнаружены в Одесской области, их изъяли при подготовке к их переправке в Молдавию.
Инициатива о награждении Порошенко принадлежала мэру Флавио Този, выступавшему за развитие сотрудничества с Киевом.
Однако решение горсовета Вероны о присвоение украинскому президенту звания почетного гражданина вызвало протесты со стороны многих жителей и общественных организаций Венето. Они упрекали Този за поспешность и непродуманность и критиковали Киев за его политику в Донбассе.
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