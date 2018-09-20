Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны

"Решение об отмене вступает в силу немедленно, " — заявил Коменчини.

Порошенко получил звание почетного гражданина Вероны в 2016 году в знак признательности за возвращение Италии обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо.

Общая стоимость украденных в ноябре 2015 года картин составила около 20 миллионов евро. В начале мая следующего года шедевры были обнаружены в Одесской области, их изъяли при подготовке к их переправке в Молдавию.

Инициатива о награждении Порошенко принадлежала мэру Флавио Този , выступавшему за развитие сотрудничества с Киевом.

Однако решение горсовета Вероны о присвоение украинскому президенту звания почетного гражданина вызвало протесты со стороны многих жителей и общественных организаций Венето. Они упрекали Този за поспешность и непродуманность и критиковали Киев за его политику в Донбассе.