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Украина обвинила Россию в создании «опасных инцидентов»
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ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» 

РИА Новости + ещё 99 30 минут назад
ВМС Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при проходе украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что на протяжении всего пути украинские корабли шли в сопровождении российских военных кораблей "Приазовье", "Аметист" и "Дон", а непосредственно в Керченском проливе к сопровождению присоединились еще более десяти катеров и кораблей ФСБ и Черноморского флота.
Как заявляют в ведомстве, российские вооруженные силы допустили ряд "опасных инцидентов", в частности, российский разведывательный корабль "Приазовье" якобы совершил чрезмерное сближение с украинским судном на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), чем нарушил требования международных правил и создал опасную ситуацию.
В другом случае, как считают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27 создал "предпосылки к аварийной ситуации в воздухе", приблизившись к Ан-26 ВВС Украины на опасное расстояние.
Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье оба корабля прошли Керченский мост.
Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.
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