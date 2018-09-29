Порошенко назвал дату возвращения Донбасса

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Порошенко пожелал Донбассу вернуться под контроль Киева в 2019 году 

РИА Новости + ещё 26 48 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко пожелал Донбассу вернуться под контроль Киева в 2019 году.
Порошенко в субботу принял участие в открытии отремонтированной дороги Харьков — Ахтырка.
"В Мариуполе (Донецкая область) сегодня день города. И мы отсюда, с границы Сумской и Харьковской областей, желаем Мариуполю выдержки и силы. Они находятся в 18 километрах от фронта. Желаем, чтобы в 2019 году Донбасс был возвращен в Украину, а Украина вернулась на Донбасс", — заявил Порошенко журналистам, видео его речи выложено на его странице в Facebook.
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