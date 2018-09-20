Депутаты Рады бойкотировали речь Порошенко

Вадим Новинский и Сегодня украинский лидер выступает в парламенте с ежегодным посланием. Когда Порошенко заговорил о необходимости еще большей украинизации радио и телевидения, три депутата от партии «Оппозиционный блок» — Нестор Шуфрич Александр Вилкул — покинули помещение.

«Это удивительно», — отреагировал президент.

Удивило Порошенко то, что оппозиционеры вышли из зала, когда он озвучивал свою «жесткую» позицию по украинскому языку.

В ходе сегодняшнего послания Петр Порошенко озвучил свою «жесткую» позицию и о содержании конституции Украины. По его мнению, оттуда следует изъять положение, которое позволяет Черноморскому флоту России базироваться в Севастополе, так как после возвращения Крыма Украине российской базы там «точно не будет».

Тем временем, как сообщает информагентство УНН, во время выступления Порошенко у здания Рады произошли столкновения между протестующими членами партии «Национальный корпус» и полицейскими. В попытке добиться упрощения предоставления гражданства воевавшим в Донбассе иностранцам националисты решили проникнуть в здание парламента сквозь полицейский кордон. По этой причине против них был применен слезоточивый газ.