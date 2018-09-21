Порошенко заявил о «падении Третьего Рима России»

"Значение томоса (предоставления автокефалии. — Прим. ред.) выходит за рамки Украины. Это падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию. Мы по-разному понимаем с россиянами мировое православие — это еще одна из причин, почему нам не по пути", — написал глава украинского государства.

Также во время выступления Порошенко назвал Украину "крупнейшей православной страной Европы".

"Мы как самая большая православная страна Европы покажем, как органично в одном национальном организме уживаются христианство восточного обряда и демократия", — добавил он.

Петр Порошенко, игнорируя свои предыдущие обещания не вмешиваться со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви

Ранее Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве "для приготовлений к предоставлению автокефалии". В УАЦ это действие осудили, назвав его вторжением в каноническую территорию другой поместной церкви.