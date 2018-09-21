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Порошенко заявил о «падении Третьего Рима России»
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Порошенко заявил о «падении Третьего Рима России» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной раде в четверг объявил о "падении Третьего Рима России". Об этом свидетельствует запись в его аккаунте в Twitter.
"Значение томоса (предоставления автокефалии. — Прим. ред.) выходит за рамки Украины. Это падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировую гегемонию. Мы по-разному понимаем с россиянами мировое православие — это еще одна из причин, почему нам не по пути", — написал глава украинского государства.
Также во время выступления Порошенко назвал Украину "крупнейшей православной страной Европы".
"Мы как самая большая православная страна Европы покажем, как органично в одном национальном организме уживаются христианство восточного обряда и демократия", — добавил он.
Петр Порошенко, игнорируя свои предыдущие обещания не вмешиваться со стороны государства в церковные дела, пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.
Ранее Константинопольский патриархат назначил своих экзархов в Киеве "для приготовлений к предоставлению автокефалии". В УАЦ это действие осудили, назвав его вторжением в каноническую территорию другой поместной церкви.
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