Во Львове запретили исполнять русские песни. В Днепре — собираются это сделать

Львовская областная рада ввела мораторий на публичное исполнение русских песен. С такой же инициативой теперь выступает городской совет города Днепра. В законопроекте депутатов горсовета Днепра сказано: «Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей».

Русскоговорящих, как мог, успокоил мэр города Борис Филатов , который написал в Facebook: «Мы не воюем с книгами и музыкой. Мы сражаемся за свободу и счастье своей страны». Он также пояснил, что каждый житель города волен сам решать, «как ему жить, какие книги читать и что слушать». По случайному номеру Business FM дозвонилась до жительницы Днепра Марины. Она не скрывала своих эмоций:

Марина, жительница Днепра, Украина : «Мои звезды — вот эти, которых еще эта земля не родила. Даже София Ротару и Алла Борисовна, „Звезды как звезды“ Софии, я вижу ее концерты, и ее, эту песню не задушишь и не убьешь. 1 сентября был Праздник семьи, и там был парень, который когда-то вырос на Украине, но потом он на „Голосе“ в России пел русские и украинские песни. Кто это может запретить, а?»

«Нельзя запретить русские песни. Это все равно, что запретить песни Beatles в Ливерпуле», — возмущается в прессе Григорий Лепс. Но ему в Днепре не петь точно — Киев запретил певцу въезд на Украину после того, как тот поддержал воссоединение России с Крымом. А вот другим артистам, которые ни с той, ни с другой стороной не ссорились, если закон все-таки примут, придется лавировать. Как Софии Ротару выступать в Днепре, когда все ее главные хиты на русском?

Другие украинские артисты — Ани Лорак, Таисия Повалий , 5nizza, Сансей — поют, в том числе, русскоязычные песни. Неужели киевлянин Иван Дорн в своем хите будет петь «Не треба соромитися» вместо «Не надо стесняться»? Песни на русском языке на Украине начали запрещать еще два года назад, когда вступил в силу закон о квоте на украинские песни в ротации национальных радио. Чтоб не попасть под штрафы, некоторые знакомые шлягеры закадровый голос теперь переводит на державну мову:

А что думают сами артисты? К примеру, на Украине есть суперпопулярное комедийное шоу «Квартал 95», чем-то похожее на КВН или «Вечерний Ургант». Артисты «Квартала» говорят и поют на русском. А вдруг гастроли во Львове или Днепре? Отвечает актер Денис Манжосов

Денис Манжосов, актер: «Я живу в Киеве. Хочу вам сказать, что Киев по большей части говорит на русском языке. То, что возрождают, подымают, стараются правильно развивать украинскую культуру, — это здорово. Но действовать такими радикальными методами — это не мои инструменты. У меня нет такого „як кажуть украïньскою мовою хрiстово“. У меня нет практики общения на украинском языке. Мне было бы тяжело, да».

Если петь на русском где-то могут запретить, то говорить — пока еще можно во всей Украине. В этой связи вспоминается отрывок из классической экранизации «Дней Турбиных», а именно диалог адъютанта Шервинского с гетманом Скоропадским.