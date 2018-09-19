Глава украинской церкви побывал в Госдепе США

«Были обсуждены вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также возникновение признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.

7 сентября вселенский патриарх направил на Украину двух экзархов, которые должны подготовить процедуры по независимости УПЦ (в настоящее время она включена в состав Московского патриархата). Однако Русская православная церковь отказалась признать юрисдикцию Константинополя. 14 сентября представитель РПЦ заявил, что Москва может разорвать с Константинополем евхаристическое общение, писал News.ru.