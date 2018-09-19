Ещё
Глава украинской церкви побывал в Госдепе США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава украинской церкви побывал в Госдепе США 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: www.cerkva.info
Настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет посетил с официальным визитом Государственный департамент США. Здесь он обсуждал в том числе и вопрос автокефалии.
«Были обсуждены вопросы поддержки Украины в обеспечении свободы, демократии, свободного исповедания веры, отстаивании территориальной целостности, а также возникновение признанной Вселенским Православием независимой единой поместной Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы УПЦ.
7 сентября вселенский патриарх направил на Украину двух экзархов, которые должны подготовить процедуры по независимости УПЦ (в настоящее время она включена в состав Московского патриархата). Однако Русская православная церковь отказалась признать юрисдикцию Константинополя. 14 сентября представитель РПЦ заявил, что Москва может разорвать с Константинополем евхаристическое общение, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Во Львове запретили книги и фильмы на русском В Раде потребовали от Киева вернуть воду в Крым Бывший сотрудник СБУ сдался властям ДНР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20285
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга138
Асад отреагировал на крушение российского Ил-20162
В Нальчике начались беспорядки489
Битва в Нальчике: конница напала на полицию21
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение