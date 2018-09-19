Дружбе с Россией конец: указ Порошенко вступил в силу

Решение Украины не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией официально вступило в силу. Указ президент Порошенко был опубликован в правительственной украинской прессе. Сам договор будет действовать до 1 апреля 2019 года — тогда должно истечь предусмотренное документом время действия договора, который закреплял принцип стратегического партнерства и уважения территориальной целостности Украины и РФ.

Вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о непродлении на следующие 10 лет Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Распоряжение главы государства было опубликовано в среду, 19 сентября, в «Правительственном курьере».

Заключенный ранее Договор о дружбе будет действовать до 1 апреля 2019 года. Тогда должен будет формально истечь десятилетний срок предыдущего соглашения между Киевом и Москвой

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — значится в указе Порошенко.

Кроме того, украинский лидер приказал министерству иностранных дел Украины воздержаться от подготовки необходимого для продления договора пакета документов.

Решение Киева вызвало в Москве довольно бурную реакцию. Так, в департаменте информации и печати МИД России заявили, что украинское руководство в «антироссийском угаре» наносит «колоссальный» урон национальным интересам самой Украины.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили «глубокое сожаление» в связи с разрывом Договора о дружбе и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом». По мнению дипломатов, Порошенко разрывом соглашения преследует свои «политические амбиции» и «обслуживает чуждые геополитические интересы».

«Украинское руководство… не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон российско-украинским отношениям», — говорится в заявлении МИДа. Тем не менее, российские дипломаты выразили надежду, что в будущем кризис в отношениях между РФ и Украиной будет преодолен.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого Договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советской страны. Согласно шестой статье Договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

При этом и до 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума, между двумя государствами возникали конфликты по поводу принадлежности тех или иных территорий. К примеру, в 2003 году стороны жарко спорили о ситуации вокруг косы Тузла в Керченском проливе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев пересмотрит все договоры с российской стороной. Министр подчеркнул, что это «абсолютный факт».

«У каждого договора с Россией есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать», — заявил глава украинского МИДа.

«Пока есть договор, есть взаимные обязательства, которые стороны по определению должны соблюдать, есть правила. Нет договора, тем более, есть демонстративная враждебность одной из сторон — правила мертвы. Когда игра без правил, когда нет взаимных обязательств о партнерстве, доверии, дружбе, это всегда делает отношения гораздо менее предсказуемыми, напряженными и в перспективе конфликтными», — заявил сенатор Морозов.

Разрыв договора с Россией — один из шагов предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, полагает главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко . В разговоре с ФАН он заявил, что хотя решение украинского главы даст ему пару политических очков, в дальнейшем оно может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

«Порошенко как всегда действует полумерами: с одной стороны, Договор о дружбе он разрывает, а с другой — дипломатические отношения у нас остаются, посольства работают, безвизовый режим действует, и, более того, Россия является основным инвестиционным партнером с точки зрения вложения средств в экономику Украины, чему я не рад», — заявил Осташко.