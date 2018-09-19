В Днепре зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По данным ведомства, жительница Днепра почувствовала себя плохо после употребления вяленой рыбы собственного приготовления.

Отмечается, что с начала этого года, по состоянию на 19 августа, в стране зарегистрировали 84 случая ботулизма. По информации Центра, пострадали 97 человек, восемь из них умерли.

Ботулизм — это тяжелое токсикоинфекционное заболевание, которое поражает нервную систему человека. Оно вызвано потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины, чаще всего из-за их неправильного хранения и транспортировки.

У отравившихся наблюдается нарушение зрения, невнятность речи, сухость во рту, мышечная слабость. Может повыситься температура, боль в животе, понос, рвота. Дышать становится трудно (смерть обычно наступает от дыхательной недостаточности).

Чтобы уберечься от заболевания, необходимо тщательно мыть руки, продукты и посуду. Не рекомендуется покупать и употреблять консервы, вяленую, соленую, копченую рыбу, колбасу, изготовленную в домашних условиях. Лучше вообще воздерживаться от еды, о качестве которой вам ничего не известно.

В Ассоциации рыболовов Украины встревожены ситуацией с распространением заболевания, так как отличить инфицированные продукты от качественных практически невозможно.

Кроме того, необходимой для лечения сыворотки в Украине нет уже три года. При этом нелегально лекарство можно приобрести в интернет-аптеках (от 200 гривен — около 450 рублей за дозу, целая же упаковка стоит более 2,5 тысячи гривен — около 5,1 тысячи рублей). Такая ситуация связана с тем, что в 2014 году закончилось действие сертификата о госрегистрации противоботулинического препарата.