Академию СБУ украсили графити с бойцом спецназа ФСБ 

Здание Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве украсили патриотическим графити, на котором изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, изображающий бойца спецназа ФСБ. Фотографию графити публикует издание «Деловая столица».
Открытие графити на стене академии спецслужбы приурочили к 27-й годовщине независимости Украины. «Воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на этом мурале (графити — прим. »Ленты.ру»)», — заявил глава СБУ Василий Грицак. Он порадовался, что теперь прохожие смогут каждый день наблюдать символы несокрушимости духа защитников Украины.
обложка журнала «Airsoftmag»
Изображение спецназовца СБУ на здании академии спецслужбы повторяет фотографию, размещенную в страйкбольном журнале AirsoftMag. На ней изображен член белорусской страйкбольной команды РОСН, которая занимается моделированием спецназа ФСБ России.