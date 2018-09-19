Министр образования: Подавляющее большинство украинских безработных имеют высшее образование

Об этом 19 сентября сообщает УНН.

«Только 20% наших выпускников школ идут получать профессиональное образование, а 80% — высшее. При этом большинство — 80% безработных в нашей стране — это люди с высшим образованием», — сказала министр.

Хорватии, Австрии и Она также отметила, что в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования. А, например, в Чехии Финляндии этот показатель достигает 70%.

Ранее сообщалось, что молодые украинцы все чаще уезжают учиться в вузы на Запад, прежде всего в Польшу . Так, в 2017 году зафиксировано рекордное число студентов-украинцев в этой стране. Оно выросло по сравнению с прошлым годом более чем на 10%. Граждане Украины составляют больше половины всех иностранных студентов в Польше.

При этом большинство украинцев-студентов, обучающихся за рубежом, в будущем не планируют возвращаться на родину (число желающих вернуться составляет всего лишь 10%). По мнению экспертов, это связано, скорее всего, вовсе не с надеждами получить более высокооплачиваемую работу после окончания вуза, а с отсутствием на Украине рабочих мест как таковых. Уровень занятости в стране составляет чуть более 50% от количества трудоспособного населения.

Непростая экономическая ситуация на Украине вынуждает ее граждан искать работу за рубежом. Около 74% трудоспособной молодежи готовы эмигрировать из страны. Среди самых популярных стран для заработков — та же Польша, которая заполняет собственную брешь в рабочей силе украинскими специалистами. Опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг», показал, что 36% украинских трудовых мигрантов уехали в Польшу, 25% — в Россию, по 5% — в Чехию и Германию, 3% — в Италию.