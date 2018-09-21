На Украине нашли новый метод борьбы с русским языком

Украинская активистка предложила бросить полицию на борьбу с русским языком

Властям Львовской области стоит задействовать полицию для соблюдения моратория на публичное использование "русскоязычного культурного продукта". Об этом в эфире ObozTV заявила известный защитник украинского языка, детская писательница Лариса Ницой

"Согласно Конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния — суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция — один из таких инструментов", — отметила она.

По словам Ницой, книги на русском языке жечь не надо, а вот российскую музыку, группу или певца в кафе можно будет просить заменить на украинских исполнителей.

Писательница пояснила, что русскоязычные граждане, которые заявляют об отсутствии "украинского продукта" — спектаклей, фильмов, музыки — просто не видят "украинское информационное поле".

"Я надеюсь, что львовяне очень позитивно оценят такой шаг их облсовета, поскольку это на самом деле надо было делать очень давно", — резюмировала она.

В среду, 19 сентября Львовский областной совет постановил ввести мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе "до момента прекращения оккупации территории Украины". Это решение раскритиковал ряд политиков и экспертов, в том числе зарубежных. В частности, посол Канады на Украине назвал запрет "узколобым и просто тупым".