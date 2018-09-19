Ещё
Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке 

Дни.ру + ещё 13 22 часа назад
Фото: Дни.ру
Недоверие журналистов к информации о второй беременности Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в интересном положении такого себе не позволяют.
Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялось издание Woman's Day. Ксения Собчак «беременеет» с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенные самой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли к выводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную «утку».
Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, во вторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую — наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольно скромного размера, а животик вовсе не «беременный» — хоть и не идеально плоский.
Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачи предупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ — и не советуют посещать места массового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринку Tatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась бы посещать такое многолюдное мероприятие.
В-третьих, теледива продолжает уделять время силовым тренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самого рискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второго семестра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.
В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И не просто стоит на голове, а висит животом на тросе — чего ни одна беременная в своем уме никогда бы не сделала.
Ну и пятый признак — на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь, она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезному бренду будет по душе такой пиар — когда название напитка тут же связывают с именем беременной женщины.
О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранее сообщил представитель Собчак Кирилл Суханов. «Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся», — сказал он. Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала «Муз-ТВ».
Дни.ру: последние новости
Лишенная доверия Максакова нелепо оправдалась за расплывшуюся фигуру Обезумевший Порошенко готовит подлый удар по России Порошенко готовит официальный визит в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году223
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки78
Поклонской нашли новую должность54
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма239
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое114
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
02:05
Семчев лишил сына невесты и дома
Шоу-бизнес
15:57
Поклонской нашли новую должность
Политика
03:26
На Кавказе вновь вспыхнули беспорядки
Происшествия Общество
26:01
Дилетантские фантазии: опровергнута одна из версий крушения Ил-20
Армия Оружие
04:50
Порошенко решил выгнать российский флот из Крыма
В мире Армия
00:36
Россиян возмутил перенос выходных в 2019 году
Общество
03:24
Пока вы спали: Налог на имущество вырос вдвое
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение