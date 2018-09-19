Во Львове запретили использовать русский язык

В Львовской области запретили публично использовать русский язык

Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента прекращения оккупации территории Украины", — говорится в решении законодательного органа власти.

Решение поддержали 57 депутатов при 47 необходимых голосах, против инициативы высказались 43 парламентария.

Также появятся специальная рабочая группа, члены которой будут проводить "разъяснительную работу" с населением.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю территорию Украины. В частности, они планируют обратиться к коллегам из Рады с предложением запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке, отмечает телеканал.

В конце сентября 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах некоторых стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот документ нарушает права людей. В Москве также считают, что решение Киева противоречит украинской конституции и международным обязательствам страны.