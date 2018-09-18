В ДНР опасаются провокации ВСУ перед встречей контактной группы в Минске

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики готовят инсценировку обстрела ополчением подконтрольной Киеву территории в преддверии встречи контактной группы в Минске

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой "школьное" перемирие. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"По нашим данным, Наев (командующий операцией объединенных сил Украины в Донбассе Сергей Наев — ред.) получил задачу от высшего военно-политического руководства Украины инсценировать обстрелы, якобы с нашей стороны, по территории, подконтрольной ВСУ, накануне предстоящей встречи 19 сентября в Минске трехсторонней контактной группы и Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в период с 25 по 27 сентября", — заявил Безсонов.

По его словам, таким образом Киев "продолжает курс на дестабилизацию обстановки на Донбассе" и пытается переложить вину за нарушения перемирия на ополченцев.