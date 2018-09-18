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Украина превращается в свалку: экологи обеспокоены резким ростом количеста мусора
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Украина превращается в свалку: экологи обеспокоены резким ростом количеста мусора 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает агентство «УНН» со ссылкой на аналитиков компании Pro-Consulting.
«В 2017 году в Украине было произведено 366,4 млн тонн отходов, что на 24% больше, чем годом ранее. В то же время динамика утилизации отходов в Украине за год опустилась ниже 25% отметки. Опасные отходы утилизируются сегодня лишь на 50%», — говорится в сообщении.
По словам экологов, 40% несортированных отходов в стране можно перерабатывать. При этом 96% твердых бытовых отходов на Украине вывозится на полигоны.
Практически все мусорные свалки страны переполнены. По данным экологов, они занимают 7% территории Украины, что сравнимо с площадью Нидерландов или Дании. При этом в стране около 6 тысяч только официальных свалок, а нелегальных — примерно в пять раз больше. По данным Государственной службы статистики Украины, на территории этих мусорных полигонов накопилось 12,5 млрд тонн бытовых и промышленных отходов.
Все эти горы мусора выделяют метан и постоянно возникающими пожарами несут прямую угрозу жизни людей. Так, в июле в Киевской области возникла угроза экологической катастрофы в связи с тем, что Подгорцевский полигон, на который вывозился мусор, оказался переполненным: высота мусорного слоя поднялась до 90 метров, а после каждого дождя происходила утечка опасных веществ, попадая в почву и подземные воды. Это отравляло также и колодезную воду, которую употреблять опасно, поскольку в ней содержатся различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжелые металлы и прочее.
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