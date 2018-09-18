Пьяный украинец на лодке «Крым» врезался в танкер «Механик Погодин»

Пьяный украинец на моторной лодке «Крым» протаранил российский танкер «Механик Погодин», арестованный в порту Херсона . По данным украинских СМИ, 38-летний гражданин Украины не заметил ночью танкер. От удара его лодка была серьезно повреждена, а сам мужчина получил рваную рану на затылке и множество ушибов по всему телу.

Ночью в порту города Херсон произошел инцидент — 38-летний украинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на моторной лодке «Крым» в российский танкер «Механик Погодин», задержанный ранее украинскими пограничниками.

По данным ФАН, мужчина слишком поздно обратил внимание на стоявшее прямо перед ним судно. После столкновения с «Механиком Погодиным» лодка была серьезно повреждена.

Сам виновник инцидента получил серьезные травмы: рваную рану на затылке и многочисленные ушибы по всему телу. Мужчина был доставлен в городскую больницу.

Российский нефтеналивной танкер «Механик Погодин», принадлежащий российской компании «В. Ф. Танкер» был задержан 10 августа береговыми властями Украины. Танкер выполнял перевозку по заказу компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. из Канады

Вскоре после этого владелец судна рассказал об официальных претензиях Киева к танкеру. Об этом говорится в заявлении на сайте компании-собственника «В. Ф. Танкер». По имеющимся данным, причиной стало финансирование судна в 2011 году лизинговой компанией «ВЭБ-Лизинг» , находящейся под украинскими санкциями.

«Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг». Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца — компании «В. Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что компания уже переоформила остатки финансирования лизингодателя на себя, чтобы Киев отозвал претензии.

На борту арестованного судна находились 12 человек экипажа. К ним удалось попыталась пройти группа представителей ОБСЕ

«К месту швартовки судна смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни», — заявили в Организации.

Тем не менее на борт «Механика Погодина» они пройти не сумели, поскольку юрисдикция киевского ОБСЕ распространяется лишь на территорию Украины.

Вскоре после этого заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту Херсона на три года.

«Судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — заявил Гданов.

По его словам, действия экипажа судна, не пустившего портовую инспекцию на борт для проведения инспекции по факту поступления жалобы о неудовлетворительном состоянии судна, являются незаконными. Гданов отметил, что моряки понесут ответственность за произошедшее. По его словам, инспекция совершит вторую попытку попасть на борт «Механика Погодина».

Ранее экипаж судна действительно отказался пропускать на борт украинских чиновников и сотрудников Службы безопасности Украины

Ситуация для экипажа разрешилась спустя месяц — 13 сентября стало известно, что члены команды, включая капитана, вернулись в Россию. Как отмечается, компания-владелец решила сменить команду судна после «незаконного задержания танкера в украинском порту».

«Необходимо прекратить нарушение прав человека, которое осуществляется сегодня на Украине по одному лишь признаку, что задержанные судна принадлежат России. Надо предъявить требование к ОБСЕ и ООН признать вышеуказанные действия, совершенные украинской властью, не отвечающими Конвенции ООН по морскому праву. Россия должна инициировать рассмотрение данного факта международным трибуналом по морскому праву, решением которого применить в отношении Украины жесткие санкции за осуществление данной страной пиратства», — заявила сенатор Ковитиди.

Инцидент с «Механиком Погодиным» стал вторым случаем украинского задержания российского судна в украинском порту за 2018 год. Рыболовецкий траулер «Норд» с десятью членами экипажа был задержан украинскими пограничниками в Азовском море еще 25 марта. Он был арестован и под прицелами двух пулеметов отбуксирован в порт Бердянска.

Экипажу запретили покидать судно, набитое тухлой — из-за нескольких дней хранения в трюме — рыбой. На судне находились 10 крымчан, всем им грозило до 12 лет тюрьмы. Капитана «Норда» Владимира Горбенко заключили под стражу на два месяца, перед этим «фактически похитили», и перед судом у него дважды случился гипертонический криз.

В свою очередь, крымское Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) завело на украинских пограничников дело по статье «угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».