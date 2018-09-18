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Во Львовской области 18 человек попали в больницу с отравлением
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Во Львовской области 18 человек попали в больницу с отравлением 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Восемнадцать человек попали в больницу с отравлением во Львовской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты областной администрации.
По данным пресс-службы, 16 сентября в больницу попали шесть человек с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были посетителями кафе «На горке» в городе Скол Львовской области.
"По состоянию на 22.00 (совпадает с мск) 17 сентября всего было госпитализировано 18 человек, в том числе 1 ребенок (2002 года рождения)", — говорится в сообщении департамента в Facebook.
Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
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