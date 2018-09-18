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Медведчук высказался о миротворцах в Донбассе
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Идея о миротворцах ООН в Донбассе не имеет перспектив, считает Медведчук 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Идея введения миротворцев ООН в Донбасс не имеет перспектив, считает член партии "За Життя" ("За жизнь"), лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
"У этой истории нет перспектив. История эта называется "Миротворцы". Почему? Потому что если речь идет о миротворцах, в части обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, тогда этот вопрос может быть рассмотрен, проект соответствующей резолюции подан МИДом РФ в Совет безопасности ООН", — сказал Медведчук в понедельник вечером в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
В то же время, по его словам, если речь идет о видении Киева, то об этом переговоры нужно вести с ДНР и ЛНР, на что украинская власть не пойдет.
"Естественно, что такая миссия должна вводиться там, и люди, которые живут на этих территориях, должны соглашаться с этим или приветствовать, или возражать. Ведите переговоры, договоритесь и пожалуйста, это может быть. С учетом того, что вряд ли наша власть на это пойдет, я поэтому и сказал, что эта история не имеет перспектив", — сказал Медведчук.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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