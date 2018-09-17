Медведчук раскритиковал Порошенко за русофобию

По мнению Медведчука, Порошенко не может повлиять на решение конфликта в Донбассе из-за отсутствия политического ресурса. Он отметил, что из-за позиции украинского лидера реализовывать мирные инициативы для установления взаимопонимания с представителями Донецка и Луганска очень сложно.

"Он занимает радикальную, на мой взгляд, русофобскую радикально антироссийскую позицию, потому что как бы там ни было, а страна, которая именуется Россией, и с которой Украина имеет 2200 км границ — тот кризис, который существует в наших сегодня отношениях, должен все равно кануть в лету", — сказал Медведчук.

Представитель Киева также подчеркнул, что русофобская позиция Порошенко вредит интересам Украины.

Ранее Медведчук назвал "лекарство" от распада Украины.