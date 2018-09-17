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Медведчук раскритиковал Порошенко за русофобию
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Медведчук раскритиковал Порошенко за русофобию 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что "радикально антироссийская" позиция президента Украины Петра Порошенко мешает мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает украинский телеканал NewsOne.
По мнению Медведчука, Порошенко не может повлиять на решение конфликта в Донбассе из-за отсутствия политического ресурса. Он отметил, что из-за позиции украинского лидера реализовывать мирные инициативы для установления взаимопонимания с представителями Донецка и Луганска очень сложно.
"Он занимает радикальную, на мой взгляд, русофобскую радикально антироссийскую позицию, потому что как бы там ни было, а страна, которая именуется Россией, и с которой Украина имеет 2200 км границ — тот кризис, который существует в наших сегодня отношениях, должен все равно кануть в лету", — сказал Медведчук.
Представитель Киева также подчеркнул, что русофобская позиция Порошенко вредит интересам Украины.
Ранее Медведчук назвал "лекарство" от распада Украины.
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