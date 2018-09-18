Ещё
«Антироссийская истерия и радикальная русофобия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук назвал решение Украины разорвать договор о дружбе с РФ антироссийской истерией 

ТК «Звезда» + ещё 6 7 минут назад
Фото: Danil Shamkin , Globallookpress
Политик заявил, что документ гарантировал безопасность украинцам, которые ищут работу в России по вине украинских властей.
Лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук раскритиковал решение Петра Порошенко не возобновлять действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
Он заявил, что его прекращение не принесет пользы гражданам страны и является лишь элементом русофобии.
«Попытки ввести визовый режим с Россией, попытки непродления Договора о дружбе — это звенья одной цепи, эта цепь — антироссийская истерия и радикальная русофобия», — заявил политический деятель телеканалу NewsOne.
По мнению Медведчука, подобный шаг является ничем иным, как частью избирательной кампанией перед выборами президента Украины в 2019 году. Однако он напомнил, что из-за прекращения действия документа пропадает гарантия на безопасность украинцев на территории РФ, где многие жители страны вынуждены искать работу «по вине власти, которая не может их трудоустроить здесь».
Кроме того, политик добавил, что что в 400 соглашениях по международному праву, где участвуют и Украина, и Россия, есть ссылки на договор и обязательства, которые должны выполнять обе стороны. Так, его разрыв, по мнению Медведчука, спровоцирует большое количество вопросов и недопонимание.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Документ опубликован на сайте главы государства.
ТК «Звезда»: последние новости
В Киеве «замироточил» мост Беспорядочный огонь: пригороды Донецка подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ В Раде потребовали возобновить поставки воды в Крым
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии98
«Россия пошла на уступки»163
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ15
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ7
Путин отказал в помиловании Урлашову102
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение