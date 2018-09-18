Медведчук назвал решение Украины разорвать договор о дружбе с РФ антироссийской истерией

Политик заявил, что документ гарантировал безопасность украинцам, которые ищут работу в России по вине украинских властей.

Он заявил, что его прекращение не принесет пользы гражданам страны и является лишь элементом русофобии.

«Попытки ввести визовый режим с Россией, попытки непродления Договора о дружбе — это звенья одной цепи, эта цепь — антироссийская истерия и радикальная русофобия», — заявил политический деятель телеканалу NewsOne.

По мнению Медведчука, подобный шаг является ничем иным, как частью избирательной кампанией перед выборами президента Украины в 2019 году. Однако он напомнил, что из-за прекращения действия документа пропадает гарантия на безопасность украинцев на территории РФ, где многие жители страны вынуждены искать работу «по вине власти, которая не может их трудоустроить здесь».

Кроме того, политик добавил, что что в 400 соглашениях по международному праву, где участвуют и Украина, и Россия, есть ссылки на договор и обязательства, которые должны выполнять обе стороны. Так, его разрыв, по мнению Медведчука, спровоцирует большое количество вопросов и недопонимание.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией. Документ опубликован на сайте главы государства.