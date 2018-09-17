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Возле генпрокуратуры Украины жгут шины и строят баррикады
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Возле генпрокуратуры Украины жгут шины и строят баррикады 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Несмотря на кордон из правоохранителей, митингующие нанесли ощутимый ущерб генпрокуратуре, разрисовали стены, сорвали с фасада символ ГПУ, затащили в толпу одного из представителей власти и начали его избивать.
Под окнами генпрокуратуры Украины (ГПУ) собрались протестующие. Они сложили перед входом в здание мусорные баки, положили на них автомобильные шины и подожгли.
Причиной протестов стала выдача украинской стороной России уроженца Ингушетии Тимура Тимгоева в соответствии с запросом ФСБ. Протестующие требуют прекратить любое сотрудничество с российскими спецслужбами.
Несмотря на кордон из правоохранителей, толпа нанесла ощутимый ущерб зданию прокуратуры, разрисовала стены, сорвала с фасада символ ГПУ. Более того, собравшиеся затащили в толпу одного из представителей власти и начали его избивать. Об этом сообщает 112.ua.
Из окон здания огонь тут же тушат водой. Протестующие стараются не дать огню потухнуть.
На данный момент в беспорядках пострадали семеро полицейских, здание забросали камнями и брусчаткой. Протестующими предпринимались попытки штурма здания.
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