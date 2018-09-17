В Раде предложили разработать законопроект об иноагентах

В Раде предложили разработать законопроект об иностранных агентах

"Народный фронт инициирует разработку аналогичного закона в США 1938 года о регистрации иностранных агентов. Он должен стать, в том числе, одним из предохранителей накануне выборов в Украине", — заявил Бурбак в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

По его словам, парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны должен безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Рады соответствующий закон.