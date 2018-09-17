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Экс‐премьер Украины рассказал о «предвыборном сумасшествии»
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Экс‐премьер Украины рассказал о «предвыборном сумасшествии» в стране 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что страна охвачена сумасшествием из-за приближающихся президентских выборов. Он раскритиковал заявления одного депутатов Верховной Рады Сергея Таруты. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».
Украинский экс-премьер считает, что с экранов телевизоров звучат нелепые заявления, которые рассчитаны на зрителей, способных «проглатывать» любую чушь».
«Вот, например, вроде бы трезвомыслящий человек, которого я много лет знаю, депутат Рады Сергей Тарута заявил, что «Украина обладает одними из самых больших запасов газа в мире и она может экспортировать огромные объемы, для этого необходимо всего лишь вложить несколько миллиардов», — написал Азаров в Facebook.
Затем бывший глава украинского кабинета министров напомнил, что Тарута по образованию инженер-механик и по роду деятельности далек от геологии.
«Откуда же у него такие познания? А дядька сидит перед телевизором и слушает эту ахинею и «рассуждает» — вот какие нам люди в правительстве нужны. Ведь если бы газа было столько, сколько говорит Тарута, то и добывали бы его именно у нас, а не где-то в Сибири», — сказал Азаров.
Экс-премьер сообщил, что беседовал с представителями иностранных газодобывающих компаний и выяснил, что на Украине есть месторождения сланцевого газа, но для добычи его в объеме хотя бы миллиарда кубометров потребуется около миллиарда долларов.
«Вот и подсчитайте. Что-то у Таруты с арифметикой!», — подвел итог Азаров.
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