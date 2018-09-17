Экс‐премьер Украины рассказал о «предвыборном сумасшествии» в стране

Украинский экс-премьер считает, что с экранов телевизоров звучат нелепые заявления, которые рассчитаны на зрителей, способных «проглатывать» любую чушь».

«Вот, например, вроде бы трезвомыслящий человек, которого я много лет знаю, депутат Рады Сергей Тарута заявил, что «Украина обладает одними из самых больших запасов газа в мире и она может экспортировать огромные объемы, для этого необходимо всего лишь вложить несколько миллиардов», — написал Азаров в Facebook.

Затем бывший глава украинского кабинета министров напомнил, что Тарута по образованию инженер-механик и по роду деятельности далек от геологии.

«Откуда же у него такие познания? А дядька сидит перед телевизором и слушает эту ахинею и «рассуждает» — вот какие нам люди в правительстве нужны. Ведь если бы газа было столько, сколько говорит Тарута, то и добывали бы его именно у нас, а не где-то в Сибири», — сказал Азаров.

Экс-премьер сообщил, что беседовал с представителями иностранных газодобывающих компаний и выяснил, что на Украине есть месторождения сланцевого газа, но для добычи его в объеме хотя бы миллиарда кубометров потребуется около миллиарда долларов.