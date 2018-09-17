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«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети 

Рамблер + ещё 8 59 минут назад
Фото: Facebook Keytrin Brysnikina
Пользователи социальных сетей высмеяли протекший в Киеве мост. Об этом сообщают «Известия».
Накануне украинский канал NewsOne сообщил, что на киевском мосту имени Евгения Патона произошел прорыв трубы, а местные пользователи соцсетей стали публиковать видеозаписи, на которых видно, как с моста стекают бурные потоки воды.
«Мост Патона замироточил», — начали шутить украинцы.
По словам одного из них, сооружение просто «расплакалось», а по мнению другого, авария произошла «назло москалям».
Впрочем, нашлись и те, кто увидел преимущества в прорыве. По словам одного из таковых, «горячий водопад» доказывает, что Украина — «уже точно Европа». Другой отметил, что проплывающие под мостом суда могут «помыться», причем пока бесплатно, что следует исправить. Еще один украинец отметил, что льющиеся с моста потоки воды просто выглядят красиво.
«Некогда хохлам заниматься своими мостами, они за Крымский мост переживают», — не остались в стороне от аварии и россияне.
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