Украине дали подсказку по Донбассу

Волкер дал Украине совет по поводу Донбасса

«Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась», — передает его слова ТАСС.

Накануне Волкер заявил, что конфликт в Донбассе находится в «горячей стадии».

14 сентября Волкер встречался с представителями украинской оппозиции в Раде — с лидерами партий «Оппозиционный блок» и «Батькивщина».