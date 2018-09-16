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Украине дали подсказку по Донбассу
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Волкер дал Украине совет по поводу Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 31 минуту назад
Правительство Украины должно сделать все, чтобы жизнь жителей Донбасса нормализовалась, Киев должен видеть в них собственных граждан, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
«Нам нужно думать о людях. Они украинские граждане, и вне зависимости от того, создают они проблемы или нет, любое правительство Украины должно рассматривать их как своих граждан и сделать все, чтобы их жизнь нормализовалась», — передает его слова ТАСС.
Накануне Волкер заявил, что конфликт в Донбассе находится в «горячей стадии».
14 сентября Волкер встречался с представителями украинской оппозиции в Раде — с лидерами партий «Оппозиционный блок» и «Батькивщина».
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