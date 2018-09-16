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В ДНР сообщили, что силовики выпустили по югу республики около 50 мин
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В ДНР сообщили, что силовики выпустили по югу республики около 50 мин 

РИА Новости + ещё 8 16 часов назад
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером выпустили почти 50 мин различного калибра по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраинам Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 18.20 до 19.55 (мск) ВСУ вели огонь из минометов по трем населенным пунктам на юге республики и окраинам Донецка. Всего за это время было выпущено 47 мин калибром 120 и 82 мм", — сказал представитель ведомства.
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